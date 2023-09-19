Trabzonspor'a büyük övgü! "Fizik tekniği yener"
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmayı değerlendiren A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir, flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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