Erman Toroğlu Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk devresini yorumladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Bu ilk yarıya göre Beşiktaş'ın maçı alma şansı yok. Trabzon çok iyi mücadele ediyor, iyi de pozisyonlara girdiler. Taraftarın istediği takım bu" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor ve Beşiktaş haberleri (TS BJK spor haberi)
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