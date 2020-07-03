03 Temmuz 2020, Cuma

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Trabzonspor'a 3 müjde birden

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'a sakatlıkları bulunan Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak'tan müjdeli haber geldi. Bordo-mavili takımla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. .
03.07.2020
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