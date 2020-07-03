Engin Baytar: Trabzonspor şampiyonlukta daha avantajlı

Bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor formalarını da terleten Engin Baytar, Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Baytar, "Trabzonspor şampiyonlukta daha avantajlı. Galatasaray yarışı sonuna kadar bırakmayacaktır." dedi.

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