03 Temmuz 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Engin Baytar: Trabzonspor şampiyonlukta daha avantajlı
Bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor formalarını da terleten Engin Baytar, Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Baytar, "Trabzonspor şampiyonlukta daha avantajlı. Galatasaray yarışı sonuna kadar bırakmayacaktır." dedi.
03.07.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- "Onyekuru'nun G.Saray'daki dönemi yüzde 99 bitti"
- Trabzonspor'a 3 müjde birden
- Fenerbahçe'den yerli futbolcu atağı
- Beşiktaş'ta hedef Mensah
- Sabah Sporu - 03/07/2020
- Erman Toroğlu: Kurtulma şansları yok
- Erman Toroğlu: "Fenerbahçe'ye Uyacak Hoca Olarak Erol Bulut'u Görüyorum" / Kale Arkası/ 02.07.2020
- Erman Toroğlu: Kurtulma şansları yok
- Onyekuru Trabzonspor maçında oynayacak mı?
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı