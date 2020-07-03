03 Temmuz 2020, Cuma

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Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Kulübü, futbolda şike davasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. İşte o video...
03.07.2020
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