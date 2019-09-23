23 Eylül 2019, Pazartesi

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Sivasspor ile Trabzonspor 27. kez

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadeleyle Süper Lig'de 27. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 26 maçta Trabzonspor'un 13, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 7 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
23.09.2019

Trabzonspor'un 39 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi.

Trabzonspor ile Sivasspor, Sivas'ta oynanan karşılaşmalarda aynı sayıda galibiyet aldı.

Her iki takım da 13 maçta sahadan beşer kez galibiyetle ayrılırken 3 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini sahasında 6-1 yenerek iki takım arasında oynanan maçlardaki en farklı galibiyeti alan taraf oldu.

Sivasspor ile Trabzonspor 27. kez Sivasspor ile Trabzonspor 27. kez 23.09.2019
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