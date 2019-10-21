Trabzonspor zirve için iddialı
Trabzonspor bu galibiyet serisinde sahasında Beşiktaş'ı 4-1, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1, son olarak evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-1 yendi... Bordo-mavili ekip bu sezon ligde rakip filelere 17 gol yollarken bunların 12'sini iç sahada kaydetti. Ünal Karaman'ın öğrencileri ligde maç başına 2.1 gol attı.
Ligde 15 puana ulaşan Trabzonspor, oyun olarak da yükselişini sürdürüyor. takım, önemli oyuncuların sakatlığına rağmen oyun olarak geriye düşmedi.
Trabzonspor, aynı zamanda ligde oynadığı son 20 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu... Geçen sezonun son 12 haftasında mağlup olamayan bordo-mavililer, bu sezon ilk 8 haftada sadece deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a mağlup oldu. Trabzonspor son 20 lig maçında 13 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.
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