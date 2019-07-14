Trabzonspor Yusuf Yazıcı için Lille ile masada

Trabzonspor başarılı futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın transferi için Fransız ekibi Lille ile masaya oturdu. Bordo mavili ekip, Lille'in 15 milyon euro'luk teklifini kabul etmedi. Pazarlıklar sürüyor. Bordo mavili ekipteki bu flaş transfer gelişmesiyle ilgili son bilgileri Fotomaç gazetesi genel yayın yönetmeni Zeki Uzundurukan aktardı.