16 Temmuz 2019, Salı

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Abdulkadir Parmak'tan güldüren paylaşım

Sosyal medyanın yeni akımı yaşlandırma tekniğiyle çekilen fotoğraflar olurken, bu kervana Trabzonsporlu futbolcular da dahil oldu. Bordo mavililerin 24 yaşındaki futbolcusu Abdulkadir Parmak, takım arkadaşlarının yaşlı hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.
16.07.2019

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