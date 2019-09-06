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Sosa altın çağını yaşıyor

Trabzonspor'da Jose Sosa altın çağını yaşıyor. Bordo-mavili takımın Arjantinli yıldızı, maçlardaki performansının yanı sıra kaptanlık görevini de hakkını vererek yapması nedeniyle camianın takdirini kazanmayı başardı.
06.09.2019

Bordo-mavili takımın Arjantinli yıldızı, maçlardaki performansının yanı sıra kaptanlık görevini de hakkını vererek yapması nedeniyle camianın takdirini kazanmayı başardı.

Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan 34 yaşındaki Sosa, bu sezon çıktığı 7 resmi karşılaşmanın tamamında 90'ar dakika sahada kalırken 4 asist üreterek takıma büyük katkı sağladı.

Arjantinli yıldız, düzenlediği organizasyonlarla takımı bir araya getirirken,, yeni transferlerin takımla kaynaşmasında da pay sahibi oldu.

Bu durumdan çok memnun olan Trabzonspor yönetimi, Jose Sosa'nın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini, ücretinde indirim yapması koşuluyla 2 yıl daha uzatmayı planlıyor.

Tecrübeli futbolcu yeni mukaveleyi kabul ederse, kariyerini bordo mavili formayla sonlandıracak.

Taraftarın sevgilisi olan Sosa, her fırsatta Trabzon'da mutlu olduğunu dile getiriyor.

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