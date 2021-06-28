Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor; Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik'i renklerine bağlamıştı. Bordo-mavililer 4. ve son transferini ise Fode Koita ile gerçekleştirdi. Fırtına Gineli yıldız için imza töreni düzenlerken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Fode Koita açıklamalarda bulundu. İmzalar atılmadan önce başkan Ağaoğlu, Gineli yıldızdan en iyi performans göstereceğine dair söz aldı. İşte o açıklamalar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)