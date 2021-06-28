Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor; Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik'i renklerine bağlamıştı. Bordo-mavililer 4. ve son transferini ise Fode Koita ile gerçekleştirdi. Fırtına Gineli yıldız için imza töreni düzenlerken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Fode Koita açıklamalarda bulundu. İmzalar atılmadan önce başkan Ağaoğlu, Gineli yıldızdan en iyi performans göstereceğine dair söz aldı. İşte o açıklamalar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yeni transfer Fode Koita düzenlenen imza töreninde konuştu.

Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Koita, hocamızın istediği bir oyuncuydu. Hocamızın talepleri doğrultusunda, bu transferi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gece de Hamsik geliyor, onunla da sağlık kontrolünden sonra imza törenini gerçekleştireceğiz. Trabzonspor formasını taşımak kolay değil. Her sporcunun kolay kolay altından kalkabileceği bir yük değil.

Koita, adım gibi eminim ki bu süreci başarıyla yönetecektir. Camiamıza, taraftarlarımıza hizmet edecek ve bu sene şampiyonluk mücadelesi verecek olan Trabzonspor'da, bu mücadelenin önemli aktörlerinden biri olacaktır.

Devre arasından itibaren bizim gündemimizde olan bir oyuncuydu. Finansal koşullarından dolayı kısmet bugüneymiş. Kendisi Yattara'dan sonra Gineli 2. futbolcu olacak. Kulübümüzü yakından tanıyor, hocamızın istediği bir oyuncuydu.

Fode Koita'nın açıklamalarından satır başları:

Koita, hocamızın istediği bir oyuncuydu. Hocamızın talepleri doğrultusunda, bu transferi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gece de Hamsik geliyor, onunla da sağlık kontrolünden sonra imza törenini gerçekleştireceğiz. Trabzonspor formasını taşımak kolay değil. Her sporcunun kolay kolay altından kalkabileceği bir yük değil.

Koita, adım gibi eminim ki bu süreci başarıyla yönetecektir. Camiamıza, taraftarlarımıza hizmet edecek ve bu sene şampiyonluk mücadelesi verecek olan Trabzonspor'da, bu mücadelenin önemli aktörlerinden biri olacaktır.

Herkesi selamlıyorum. Buraya gelmemde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Şu anda burada olduğum için çok mutluyum ve elimden gelen en iyi performansı sergileyeceğim.

AHMET AĞAOĞLU'NDAN KOITA'YA: SÖZ ALABİLİR MİYİZ?

Gineli yıldız açıklamalarda bulunurken başkan Ahmet Ağaoğlu araya girdi ve, "Taraftarlar kendisinden başarılı performans bekliyor. İmza atmadan bunun sözünü alabilir miyiz?" dedi. Bunun üzerine Koita ise, "Çok çalışacağım ve maksimum performans vereceğim. Bunun sözünü veriyorum." şeklinde cevap verdi.

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