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Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı sonrası Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Transfer dönemi başlamadan biz transferi bitirdik. Puchacz yarın veya pazar günü burada olacak. Sağ stoperin alternatifi yok. Oraya bir takviye yapacağız." dedi.
08.01.2022
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