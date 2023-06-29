Trabzonspor transferlerine kavuştu! Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez şehre geldi
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, 2 transferine kavuştu. Bordo-mavili ekip, Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez ile anlaşmaya varmıştı. 2 oyuncu da imza atmak için şehre geldi. İşte o görüntüler... | Trabzonspor haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:35
Trabzonspor transferlerine kavuştu! Orsic ve Fernandez şehre geldi 29 Haziran 2023 | 12:00
01:54
Orsic İstanbul'a geldi! 29 Haziran 2023 | 12:00
00:57
Fernandez Trabzonspor için İstanbul'da! 28 Haziran 2023 | 12:00
01:31
Joaquin Fernandez Trabzonspor yolunda! 26 Haziran 2023 | 12:00
00:54
Toroğlu: İki kaleci olsa kurtaramaz! 06 Haziran 2023 | 12:00
03:16
İşte Trabzonspor-Alanyaspor maçına dair tüm detaylar! 03 Haziran 2023 | 12:00
00:41
Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? 18 Mayıs 2023 | 12:00
00:46
Toroğlu yıldız ismi eleştirdi! "Neden dışarıya çıkıyorsun?" 18 Mayıs 2023 | 12:00