TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Yeni forvet kim olacak? Umut Bozok ve Haji Wright...
Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak şampiyon Trabzonspor, kadrosunu bu turnuvaya göre güçlendirme ve alternatifli bir hale getirmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, hücum bölgesi üzerinde dururken; gündeme ise Umut Bozok ve Haji Wright geldi. Bordo-mavililerdeki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Hamdi Aslan değerlendirdi. Aslan, "İkisi de çok farklı yönde bir oyuncu. Bence Trabzonspor'un ilk tercihi Umut Bozok. Oyun yapısı ve karakteri Trabzonspor'a daha yatkın." dedi. | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
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