TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Trezeguet'i böyle değerlendirdi! "Ufak tefek pürüzler kaldı"
Son şampiyon Trabzonspor, transfer dönemine de hızlı bir başlangıç yaptı ve 4 ismi kadrosuna kattı. Bordo-mavililer bonservisi Aston Villa'da bulunan Trezeguet için de harekete geçerken; bu transfer hamlesini Takvim Gazetesi yazarı Ulaş Özdemir değerlendirdi. Özdemir, "Trezeguet'in menajeriyle Trabzonspor bu akşam bir görüşme yapacak. Bu görüşmeden bir sonuç çıkmasını bekliyoruz. Trabzonspor oyuncu için Aston Villa ile anlaştı, ufak tefek pürüzler kaldı." dedi. | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
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