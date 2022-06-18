TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da yeni transfere büyük övgü! "Gelişime açık bir oyuncu"
Trabzonspor kadrosunu 4 isimle birden güçlendirerek transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. Bordo-mavililerin transferlerini Takvim Gazetesi yazarı Ulaş Özdemir değerlendirdi. Özdemir, "Trabzonspor'un son 4-5 sezondur sol bek bölgesi sıkıntılıydı. Şu anda bence Eren Elmalı; Türkiye Ligi'nde iyi bir performans gösteren, gelişime açık ve 21 yaşında ofansif yönü güçlü bir oyuncu." dedi. | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
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