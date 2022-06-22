TRABZONSPOR HABERİ - Hamdi Aslan müjdeyi verdi! "3-5 güne transferi biter"
Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig'in son şampiyonu Karadeniz Fırtınası'nda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bordo-mavililerin gündeminde Marlon ve Trezeguet gibi iki önemli isim bulunuyor. Konuyla ilgili A Spor'a değerlendirmelerde bulunan Hamdi Aslan, iki transferin yakın zamanda sonuçlanacağını söyledi. İşte o açıklamalar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:36
Trabzonspor'a müjde! "3-5 güne transferi biter" 22 Haziran 2022 | 12:00
00:43
Trezeguet'i böyle değerlendirdi! "Ufak tefek pürüzler kaldı" 21 Haziran 2022 | 12:00
01:30
Fırtına'da forvete kim transfer edilecek? "İlk tercih..." 19 Haziran 2022 | 12:00
00:35
"Gelişime açık bir oyuncu" 18 Haziran 2022 | 12:00
05:39
Eski hocasından Eren Elmalı'ya övgü dolu sözler! 17 Haziran 2022 | 12:00
05:28
Trabzonspor'dan 10 futbolcuya transfer izni! 17 Haziran 2022 | 12:00
00:59
"İki yönlü ve çok atletik" 17 Haziran 2022 | 12:00
13:06
Uğurcan Çakır'a teklif var mı? Bonservis bedeli... 16 Haziran 2022 | 12:00