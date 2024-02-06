TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Thomas Meunier Trabzon'a geldi!
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, anlaşma sağladığı Belçikalı futbolcu Thomas Meunier'i şehre getirdi. İşte Belçikalı yıldızın ilk sözleri... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
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