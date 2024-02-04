TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan'dan Beşiktaş maçı sonrası sert sözler: Uyarıyorum!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları Süper Lig 24. hafta maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Maçın hakemi Arda Kardeşler'i VAR hakemlerini ve MHK'yi eleştiren Ertuğrul Doğan, "Hakem diyeceğim, diyemiyorum. Soytarılık yapılıyor yani. Net konuşmak lazım" dedi. İşte Doğan'ın açıklamalarının tamamı... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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