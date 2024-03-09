Erman Toroğlu'dan Trabzonspor sözleri! "Masada da sahada da..."
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Trabzonspor, bu ülkede 3 büyüklere karşı masada da sahada da mücadele edebilecek tek takımdır" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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