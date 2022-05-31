TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya faydalı olur mu? Canlı yayında Jerome Boateng sözleri!
A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir, canlı yayında Trabzonspor'un gündemindeki Jerome Boateng'i yorumladı. Özdemir, "Lyon'la Trabzonspor'un görüşmelerinin devam ettiğini öğrendim. 33 yaşında bir oyuncu. Kalite olarak tartışmaya gerek yok ama yaşı itibarıyla endişeler var. Abdullah Avcı bir oyuncuyu istiyorsa, yeniden doğuşunu da sağlayabilecek bir potansiyele sahip. Muhtemeln birkaç gün içerisinde Trabzonspor'un oyuncusu olabilir" dedi. İşte o sözler...
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