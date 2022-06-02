TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un Jerome Boateng ısrarı! Olympique Lyon ile anlaşıldı ama...
Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık sezonu şampiyonu Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunma hattını kuvvetlendirmek isteyen bordo mavili ekip Olympique Lyon forması giyen Jerome Boateng ile ilgileniyor. Daha önce Manchester City'de top koşturan dünya yıldızı Bayern Münih'te 10 yıl forma giydi. A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir transferdeki son detayları açıkladı. Özdemir, "Trabzonspor ile Olympique Lyon arasında belli oranda anlaşma sağlandı ama Boateng'ten cevap alınamadı. Yeni bir sağ stoper bakılacak." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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