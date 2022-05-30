TRABZONSPOR HABERİ - Abdullah Avcı açıkladı! "Nwakaeme olmazsa B planı..."
Şampiyon Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Futbol Plus ekranlarına konuk oldu. Avcı, Taner Karaman'ın sorularına içtenlikle cevap verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Nwakaeme konusuna da açıklık getirdi. İşte Abdullah Avcı'nın o röportajı... (TS spor haberi)
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