TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan 10 futbolcuya transfer izni!
Son şampiyon Trabzonspor; transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı ve 4 futbolcuyu kadrosuna kattı. Bordo-mavililerde gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de önem taşıyor. Fırtına'da yönetim; Abdulkadir Parmak, Erce Kardeşler, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Arda Akbulut, Fode Koita, Trondsen, Flavio, Salih Kavrazlı ve Diabate'ye istedikleri kulüplerle transfer görüşmeleri yapabilmeleri konusunda izin verdi. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
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