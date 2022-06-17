TRABZONSPOR HABERLERİ - Eski hocasından Eren Elmalı'ya övgü dolu sözler!
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Teknik direktör Fuat Çapa, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa'da ilk kez kendi döneminde A takıma yükselen Eren Elmalı'nın Trabzonspor'a transferini değerlendiren Çapa, "Çok yetenekli bir oyuncu transfer ettiler. Oyunun iki yönünü de çok iyi oynayabiliyor" dedi. (TS spor haberi)
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