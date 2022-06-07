TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına forvet transferi yapacak mı? Canlı yayında o mevkileri açıkladı
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un transfer gündemini canlı yayında Hamdi Aslan değerlendirdi. Aslan Cavani iddialarına ilişkin, "Bana göre çok zor bir gelişme. Trabzonspor şuanda savunmaya yöneldi. Bu sene son dakika transferleri daha fazla olacağını düşünüyorum. Trabzonspor forvetle şuanda ilgilenmiyor. Sağ stoper ve sol bek en büyük gündem. Belki sağ bek olur mu bilmiyorum" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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