TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır takımdan ayrılacak mı?
TRABZONSPOR HABERLERİ: Bordo-mavililerde yeni sezon öncesi Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür konusu belirsizliğini koruyor. Bu konu hakkında A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün illa gidelim ve takımdan ayrılalım düşüncesi yok" dedi. (TS SPOR HABERLERİ)
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