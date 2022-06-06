TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Canlı yayında flaş Eren Elmalı sözleri! "Yabancı kuralı sonrası..."
A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir, Trabzonspor'un transfer gündemini değerlendirdi. Özdemir, "Yabancı kuralının ne olacağı henüz belli değil. 8+3'le mi devam edilecek yoksa 7+4 mü olacak. Kulüpler Birliği'nin 8+3 olarak devam etmesi yönünde bir talebi var. Bu belirsizlik tüm kulüplerin elini bağlıyor. Bu durumda da yerli transferi yapılacağı zaman kapıyı 3 milyon Euro'dan aşağı açan yok. Eren Elmalı transferinde de böyle bir durum söz konusu. Bu yüzden Eren'den ziyada Mert Müldür transferi daha ağırlık basıyor" ifadelerini kullandı.
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