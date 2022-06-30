TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Canlı yayında flaş Kaan Ayhan sözleri! "Fedakarlık yapabilir"
A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, canlı yayında Trabzonspor'un transfer gündemini değerlendirdi. Aslan, bordo mavili ekibin stoper mevkisi için Kaan Ayhan transferinde fedakarlık yapabileceğini ifade etti. İşte o sözler...
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