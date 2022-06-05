TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın yıldızına övgü dolu sözler! "Abdullah Avcı..."
TRABZONSPOR HABERLERİ - Süper Lig'in sona ermesinin ardından ülke maçları Uluslar Ligi ile devam etti. Bu karşılaşmalarda ülkemizde futbol oynayan isimler de sergiledikleri performansla göz doldurdu. Trabzonspor forması giyen Cornelius sergilediği futbol ve attığı iki golle manşet oldu. Bu performansı A Spor yorumcusu Hamdi Aslan değerlendirdi. Aslan, "Trabzonspor'da oynadığı futbolla milli takımda tartışılmaz hale geldi. Abdullah Avcı için Cornelius özel bir futbolcu." dedi.
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