TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Canlı yayında duyurdu! Fırtına'dan Nwakaeme'ye yeni teklif
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin geleceği merak konusu. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, bordo mavili ekibin Nijeryalı yıldıza yeni bir teklif yaptığını açıkladı. İşte detaylar...
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