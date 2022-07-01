TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! İşte Fırtına'nın yabancı oyuncu planı...
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da yeni sezonun hazırlıkları sürüyor. Bordo mavili ekip transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapmanın peşinde. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Fırtına'nın Trezeguet, Güven Yalçın, Haji Wright ve yabancı oyuncu planını canlı yayında açıkladı. İşte o sözler...
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