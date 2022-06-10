TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Bakasetas takımda kalacak mı? Canlı yayında açıkladı
A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, canlı yayında Trabzonspor'un transfer gündemini değerlendirdi. Fırtına'nın yıldızı Bakasetas hakkında da konuşan Aslan, "Bakasetas'ın gitmek isteyeceğini çok düşünmüyorum. Bakasetas 1 yıl daha Trabzonspor'da kalmak istediği belirtti. Yapılan teklifler için de zaman gösterecek. Milli takım performansı bu oyuncular için çok önemli" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:08
Bakasetas takımda kalacak mı? Canlı yayında açıkladı 10 Haziran 2022 | 12:00
00:49
Ömür ve Çakır takımdan ayrılacak mı? 09 Haziran 2022 | 12:00
01:45
Fırtına forvet transferi yapacak mı? İşte o mevkiler... 07 Haziran 2022 | 12:00
03:38
Fırtına'nın Eren Elmalı gündemini böyle açıkladı! "Yabancı kuralı sonrası..." 06 Haziran 2022 | 12:00
00:52
Fırtına'nın yıldızına övgü dolu sözler! 05 Haziran 2022 | 12:00
20:30
Trabzonspor'da Abdullah Avcı konuştu! 03 Haziran 2022 | 12:00
01:38
Fırtına'nın Boateng ısrarı! "Lyon ile..." 02 Haziran 2022 | 12:00
03:41
Fırtına'dan taraftar hikayesi! Ulu'ların öyküsü... 01 Haziran 2022 | 12:00