TRABZONSPOR HABERLERİ: O bölgede listede 11 aday var!
TRABZONSPOR HABERLERİ: Bordo-mavililerde yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında hareketlilik sürüyor. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Trabzonspor'da sol bek için 11 aday var. Bu konuda ararştırmalara devam ediyor. " dedi.
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