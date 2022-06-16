TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Uğurcan Çakır'a teklif var mı? Bonservis bedeli...
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın abisi Necdet Çakır, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çakır, "Uğurcan'a 4 büyük ligden teklif olmasa da ilgi var. Temsilcilerle temas halindeyiz. Uğurcan için verilecek bonservis 10-15 milyon Euro arası, üstü olmaz. Bazı kulüplerle sözlü olarak belli noktalara geldik" ifadelerinde bulundu.
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