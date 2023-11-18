Trabzonspor taraftarından Filistin'e destek yürüyüşü
Trabzonspor taraftar grupları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşünde bulundu.
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