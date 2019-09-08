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Trabzonspor taraftarı takımına sahip çıktı

Trabzonspor taraftarı bu sezon takımını yalnız bırakmıyor. Özellikle kulüp tarafından yapılan videolu tanıtım sonrası taraftarlar gri formaya büyük ilgi gösterirken, TS Club'lardaki ürün satışlarında da rekor kırıldı. Taraftarlar, sadece keşan desenli gri formadan yaklaşık 50 bin adet satın aldı.
08.09.2019

Bordo-mavililer, geride kalan sezon toplam 110 bin forma satışı yaparken, bu sezon ilk 3 aylık dönemde 86 bin forma satışına ulaştı.

Bordo ve parçalı forma haziran, keşan desenli gri forma ise ağustos ayında satışa sunuldu. Özellikle kulüp tarafından yapılan videolu tanıtım sonrası taraftarlar gri formaya büyük ilgi gösterirken, TS Club'lardaki ürün satışlarında da rekor kırıldı. Taraftarlar, sadece keşan desenli gri formadan yaklaşık 50 bin adet satın aldı.

Geçen yıl TS Club mağazalarında ürün satışlarından 34 milyon 300 bin lira hasılat eden Karadeniz ekibi, bu yıl ilk 3 aylık dönemde 35 milyon lira ile tüm zamanların en iyi rakamına ulaştı.

Kombinelerin tamamına yakını satıldı

Trabzonspor taraftarları, forma satışının yanı sıra kombinelere de büyük ilgi gösterdi.

Şu ana kadar 31 bin 500 kombine satışı yapılırken, elde edilen gelir 12 milyon 400 bin lira oldu. Kulüp, yasal olarak ayrılacak bölüm haricinde 35 bin kombine kart satmayı hedefliyor.

Geçen sezon toplam 25 bin kombine kart satılırken, 10 milyon lira civarında gelir elde edilmişti.

Ağaoğlu futbolculara da forma sattı

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, futbolculara da forma satışı yaparken, en fazla formayı bin adetle İngiliz oyuncu Daniel Sturridge aldı.

Tüm takım, teknik heyet dahil yaklaşık 4 bin adet forma alarak kulübe destek verdi.

Orhan: Memnuniyet verici

Trabzonspor'da TS Club mağazalarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Yalçın Orhan, yaptığı açıklamada, taraftarların ilgisinin her geçen yıl arttığını, bundan da büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Trabzonspor'un ekonomik anlamda iyi bir seviyeye gelmesinde taraftarların önemli rolü olduğunu belirten Orhan, "Şu anda ürün satışlarımız 3 aylık dönemde geçen yılın toplamdaki satış cirosunu geçti. Bu bizim açımızdan inanılmaz bir durum. Taraftarlarımız ve camiamız takımına, kulübüne sahip çıkıyor. İnşallah her alanda zirvede bir yıl geçiririz." değerlendirmesinde bulundu.

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