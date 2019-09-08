08 Eylül 2019, Pazar
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Sörloth'un hedefi Premier Lig
Trabzonspor'un Crystal Palace'tan kiraladığı Alexander Sörloth hedefinin Premier Lig'e dönmek olduğunu söyledi. İngiliz basınına konuşan 23 yaşındaki forvet, "Crystal Palace, 2 yıllık sürede beni sürekli izleyecek ve gelişimimi görecek. Aynı zamanda buradaki 2 yıllık kira kontratı bittiğinde oturup konuşulacak. Kira döneminden sonra zor bir karar aşaması olacak" dedi.
08.09.2019
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