08 Eylül 2019, Pazar

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Sörloth'un hedefi Premier Lig

Trabzonspor'un Crystal ​Palace'tan kiraladığı Alexander Sörloth hedefinin Premier Lig'e dönmek olduğunu söyledi. İngiliz basınına konuşan 23 yaşındaki forvet, "Crystal Palace, 2 yıllık sürede beni sürekli izleyecek ve gelişimimi görecek. Aynı zamanda buradaki 2 yıllık kira kontratı bittiğinde oturup konuşulacak. Kira döneminden sonra zor bir karar aşaması olacak" dedi.
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