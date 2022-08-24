Trabzonspor - Kopenhag Şampiyonlar Ligi play off maçı öncesi flaş yorum!
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Şampiyonlar Ligi play off turu rövanş maçında Kopenhag'ı konuk edecek olan Trabzonspor mutlak hedef kazanmak. Karşılaşma öncesi A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan flaş değerlendirmelerde bulundu. Alpaslan, "Bu karşılaşmalarda özellikle ilk 20 dakika çok önemlidir. Tribünler maçın ilk yarıda bitrmesini ister. "dedi.
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