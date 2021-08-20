20 Ağustos 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Iraklı Azarovi'ye talip oldu!
Trabzonspor, Gürcistan'ın geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 19 yaşındaki sol bek Irakli Azarovi için Dinamo Batumi ile resmi görüşmelere başladı. Birçok kulübün ilgilendiği oyuncu için temaslar sürüyor. Fırtına'nın bu flaş transfer hamlesiyle ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
20.08.2021
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