Trabzonspor Sörloth'u bırakmıyor

Trabzonspor, Alexander Sörloth için dev kulüplerden gelen teklifleri geri çeviriyor. Bordo-mavili kulübün kapısını Norveçli golcü için çalan menajerlerin "Real Madrid, Napoli ve Sevilla'yı istediğiniz rakamlara getirmeye hazırız." dediği yönetimin oyuncuyu gönderme niyeti yok.

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