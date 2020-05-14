Trabzonspor Sosa ve Novak için bir kez daha masada

Trabzonspor, sözleşmeleri sona erecek olan Jose Sosa ve Filip Novak'ın menajerleriyle bir kez daha temasa geçti. İki oyuncunun da kısa süre içerisinde yeni kontrat imzalaması bekleniyor.

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