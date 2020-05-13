13 Mayıs 2020, Çarşamba

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Yunus Emre Sel: Sözleşme süresi konusunda pazarlıklar var

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'daki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Sosa ve Novak konusunda rakamsal farklılıklar ciddi oranda azaldı, sözleşme süresi konusunda pazarlıklar var" ifadelerini kullandı.
13.05.2020
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