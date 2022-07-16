Trabzonspor Slovacko maçı CANLI İZLE - A SPOR CANLI İZLE
2022/2023 sezonu öncesi hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında Slovacko ile karşılaşacak. 16 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor - Slovacko maçı A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. A Spor canlı yayın linki haberimizde...
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