Trabzonspor 2-1 MTK Budapeşte | MAÇIN TAMAMI
Geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Slovenya'da önümüzdeki yıl için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer sezonun ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte ile karşılaştı. Fırtına mücadeleyi Vitor Hugo ve Yusuf Erdoğan'ın attığı gollerle 2-1 kazandı. İşte kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Trabzonspor-MTK Budapeşte maçının tamamı... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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