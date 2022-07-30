Trabzonspor - Sivasspor maçında Edin Visca'nın golü geçersiz sayıldı!
Trabzonspor ile Sivasspor Süper Kupa Finali'nde karşılaştı. Mücadelenin 22. dakikasında bordo mavililerin Edin Visca ile attığı gol geçersiz sayıldı. Hakem Mete Kalkavan, yardımcısının kararına uyarak golden önce topun dışarıdan çevrildiğine hükmetti. İşte o pozisyon... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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