TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan Süper Kupa sözleri! "Kupaya uzanmak istiyoruz"
Turkcell Süper Kupa Finali maçında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Fırtına'nın teknik direktörü Abdullah Avcı maç öncesinde konuştu. Avcı, "Şampiyonlar Ligi öncesi enerjimizi yukarı çekecek bir kupaya uzanmak istiyoruz." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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