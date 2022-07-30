GOL | Trabzonspor 1-0 Sivasspor
Türkcell Süper Kupa finalinde Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, mücadelenin 37. dakikasında Cornelius’un golüyle 1-0 öne geçti. İşte Fırtına’yı öne geçiren o gol…
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:36
GOL | Trabzonspor 1-0 Sivasspor 30 Temmuz 2022 | 12:00
00:48
Edin Visca'nın golü geçersiz sayıldı! 30 Temmuz 2022 | 12:00
01:30
Avcı'dan Süper Kupa sözleri! "Kupaya uzanmak istiyoruz" 30 Temmuz 2022 | 12:00
01:12
Çalımbay'dan Süper Kupa sözleri! "İyi hazırlandık" 30 Temmuz 2022 | 12:00
04:20
Abdullah Avcı: Yeni bir hikaye zamanı 29 Temmuz 2022 | 12:00
15:16
Avcı ve Çalımbay Süper Kupa finali öncesi konuştu! 29 Temmuz 2022 | 12:00
02:22
Uğurcan Çakır: Güzel bir maç bekliyoruz 29 Temmuz 2022 | 12:00
05:16
Trabzonspor Sivasspor maçı için İstanbul'da 29 Temmuz 2022 | 12:00