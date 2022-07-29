Trabzonspor Sivasspor maçı öncesi Uğurcan Çakır: Güzel bir maç bekliyoruz
Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde bordo-mavililerin takım kaptanı Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. Çakır, "Son şampiyon olarak sahaya çıkacağız. Takıma katılan yeni arkadaşlarımız oldu. Güzel bir maç bekliyoruz." dedi.
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